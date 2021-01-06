Зеленский поручил проверить информацию о ввозе на Украину контрабандной вакцины от коронавируса. СМИ пишут о двух уколах за три тысячи евро

Президент Украины поручил правоохранительным органам срочно проверить информацию о возможном ввозе в страну контрабандной вакцины от COVID-19. Об этом Владимир Зеленский написал 6 декабря в своем телеграм-канале.
«Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой. У государства есть четкий план вакцинации. Сначала прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с ковидом. За контрабанду и контрафакт должно быть наказание», — заявил Зеленский.
Ранее украинские СМИ писали, что около десяти депутатов Верховной рады, а также бизнесменов и чиновников высшего уровня якобы вакцинировались от коронавируса тайно препаратами производства BioNTech и Pfizer. За два укола они якобы платили по три тысячи евро. Официально вакцина на Украину не поставляется.
Зеленский ранее говорил, что страна должна получить вакцину не позже февраля. Минздрав Украины заключил договор на поставку 8 млн доз вакцины с COVAX, еще 1,9 млн доз должна поставить компания Sinovac Biotech.