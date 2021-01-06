Зеленский поручил проверить информацию о ввозе на Украину контрабандной вакцины от коронавируса. СМИ пишут о двух уколах за три тысячи евро

Президент Украины поручил правоохранительным органам срочно проверить информацию о возможном ввозе в страну контрабандной вакцины от COVID-19. Об этом Владимир Зеленский написал 6 декабря в своем телеграм-канале.



«Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой. У государства есть четкий план вакцинации. Сначала прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с ковидом. За контрабанду и контрафакт должно быть наказание», — заявил Зеленский.

