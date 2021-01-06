FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -4
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
6
Печать

Зеленский поручил проверить информацию о ввозе на Украину контрабандной вакцины от коронавируса. СМИ пишут о двух уколах за три тысячи евро

Президент Украины поручил правоохранительным органам срочно проверить информацию о возможном ввозе в страну контрабандной вакцины от COVID-19. Об этом Владимир Зеленский написал 6 декабря в своем телеграм-канале.

«Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой. У государства есть четкий план вакцинации. Сначала прививки получат люди из групп риска и те, кто на передовой в борьбе с ковидом. За контрабанду и контрафакт должно быть наказание», — заявил Зеленский.

Ранее украинские СМИ писали, что около десяти депутатов Верховной рады, а также бизнесменов и чиновников высшего уровня якобы вакцинировались от коронавируса тайно препаратами производства BioNTech и Pfizer. За два укола они якобы платили по три тысячи евро. Официально вакцина на Украину не поставляется.

Зеленский ранее говорил, что страна должна получить вакцину не позже февраля. Минздрав Украины заключил договор на поставку 8 млн доз вакцины с COVAX, еще 1,9 млн доз должна поставить компания Sinovac Biotech.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Савва Морозов
хаха, сельский дурачок махнул стакан и ждёт нового года, ведь у него новый год будет только с уходом Лукашенко - ему же есть дело вмешаться в чужую страну. ха-ха-ха
Piter Russo
В ростовской области пункты для привития украинцев еще не открыли?
kоt-obormot
ГыГыГы. Сразу укропоцтреотики яныковские повылазили погавкать. С одной стороны - к чему их всех это волнует, то, что происходит в сопредельной стране? А с другой - понятно, местный поцтреот рвущий попу на "рюсськеммир" - это тот, кого видимо выпнули вслед за яныком. Вот и тяфкают - как могут.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний