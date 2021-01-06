FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -8
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Северное сияние в небе над Мурманской областью, Карелией и Ленобластью запечатлели из самолета

Небольшая геомагнитная буря позволила охотникам за северным сиянием запечатлеть природное явление на снимках с воздуха.

Фото: фото из телеграм-канала Астро Фото Болото

Фотографии Кати Стрельниковой, сделанные из самолета в ночь с 5 на 6 января в районе Ленобласти, Карелии и Мурманской области, публикует телеграм-канал «Астро Фото Болото». На снимках видны зеленые переливы с воздуха.

Фото-охотникам удалось запечатлеть северное сияние и с земли — в селе Териберка в Мурманской области.

В начале декабря зеленые переливы зафиксировали на границе Ленобласти и Карелии.

Фото: фото из телеграм-канала Астро Фото Болото

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

260871543
Одно и тоже по несколько раз в год.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний