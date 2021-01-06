Правительство утвердило правила дистанционного поступления в российские вузы

Правительство утвердило правила функционирования суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Абитуриенты смогут подать заявления на поступление во все государственные российские вузы. Соответствующее постановление правительства России опубликовано 6 января на официальном интернет-портале правовой информации.
Как следует из текста документа, с помощью суперсервиса можно будет подать заявление для поступления в бакалавриат и специалитет на бюджетные места очного отделения, направить согласие на зачисление и отозвать его, отслеживать конкурсные списки, записываться на дополнительные вступительные испытания.
Ответственными за функционирование суперсервиса назначены Минобрнауки, Рособрнадзор и Минцифры.
Напомним, суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале Государственных и муниципальных услуг был запущен в июне 2020 года. Абитуриенты могли подать заявление на зачисление в 54 российских вуза. Этой возможностью воспользовались более 20 тыс. абитуриентов, подав около 70 тыс. заявлений.