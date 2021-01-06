Греческого митрополита оштрафовали на 1,5 тысячи евро за антикоронавирусный обряд

Греческого митрополита Калавритского и Эгиалийского Иеронима оштрафовали за освящение вод на открытом воздухе. Об этом 6 января сообщает Greek Reporter.



Несмотря на ограничения, греки 6 января приходили в храмы на Божественную литургию на праздник Богоявления. По данным местных СМИ, полиция этому не препятствовала.



Однако правоохранители не остались равнодушными к обряду освящения вод. Митрополита Калавритского и Эгиалийского Иеронима оштрафовали на полуострове Пелопонесс за то, что он бросил крест в гавань. Сумма штрафа составила 1,5 тысячи евро. Два верующих пловца, которые нырнули в воду за Святым Крестом, тоже подверглись санкциям — каждый заплатит по 300 евро.

