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Греческого митрополита оштрафовали на 1,5 тысячи евро за антикоронавирусный обряд

Греческого митрополита Калавритского и Эгиалийского Иеронима оштрафовали за освящение вод на открытом воздухе. Об этом 6 января сообщает Greek Reporter.

Несмотря на ограничения, греки 6 января приходили в храмы на Божественную литургию на праздник Богоявления. По данным местных СМИ, полиция этому не препятствовала.

Однако правоохранители не остались равнодушными к обряду освящения вод. Митрополита Калавритского и Эгиалийского Иеронима оштрафовали на полуострове Пелопонесс за то, что он бросил крест в гавань. Сумма штрафа составила 1,5 тысячи евро. Два верующих пловца, которые нырнули в воду за Святым Крестом, тоже подверглись санкциям — каждый заплатит по 300 евро.

Наказанию подверглись и двое молодых людей в Салониках. Как сообщает Thestival, полиция задержала греков, которые бросили крест в залив с набережной.

Согласно решению Синода, освящение воды должно было происходить в помещении, а не на открытом воздухе, чтобы предотвратить скопление людей в условиях распространения коронавируса.

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Комментарии (3)

mjaroslav
"Согласно решению Синода, освящение воды должно было происходить в помещении, а не на открытом воздухе, чтобы предотвратить скопление людей в условиях распространения коронавируса." Эээ... Я в недоумении. По их мнению скопление людей в закрытом помещении безопаснее скопления людей на открытом воздухе?
yujinspb2
А наш не обидится, что его не штрафанули, когда он вокруг Москвы с иконой колесил?
virusanet
новая реальность прекрасна просто!
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