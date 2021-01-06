Ассанжа отказались освобождать под залог. Пошел 18-й месяц в тюрьме для основателя WikiLeaks

Адвокаты надеялись, что суд пересмотрит решение после того, как 4 января был отклонен запрос американских властей на выдачу Ассанжа. Тогда судья Ванесса Барайтазер заявила, что основатель WikiLeaks находится в депрессии и, оказавшись в полной изоляции в США, может покончить с собой. Однако сегодня суд решил, что на время рассмотрения апелляции американской прокуратуры Ассанж остается в тюрьме. Его адвокаты уже заявили, что будут оспаривать это решение.

Основатель WikiLeaks находится в лондонской тюрьме Белмарш уже 18 месяцев после того, как его выселили из посольства Эквадора, где он скрывался в течение семи лет. С мая 2020 года британские суды рассматривают запросы о его экстрадиции в США. Там ему грозит до 175 лет тюрьмы по обвинениям в незаконном получении и публикации секретных данных, а также сговоре с целью компьютерного взлома.



Напомним, на портале WikiLeaks, основанном в 2006 году, публиковались секретные материалы, полученные от анонимных источников. Самой громкой стала публикация документов Пентагона о войнах в Ираке и Афганистане, предоставленных аналитиком военной разведки Челси Мэннинг.

