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«Останавливайся, стрелять будем». В полицейском главке показали погоню за «Киа Рио», которая закончилась ДТП у Тучкова моста

Петербургские полицейские преследовали автомобилиста, который отказался выполнить их требование об остановке и попытался скрыться, нарушая ПДД. Видеозапись погони «Фонтанке» предоставили в региональном управлении МВД днём 6 января.

Как сообщает ведомство, около трёх часов ночи сотрудники ГИБДД заметили «Киа Рио», который двигался от площади Александра Невского в сторону Невского проспекта. Ими была предпринята попытка остановить машину, чтобы проверить документы у её водителя. Однако у того были другие планы: он нажал на педаль газа и решил умчаться прочь. Началась погоня.

Автор: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В районе Тучкова моста, после очередных попыток остановить автомобилиста, полицейские применили табельное оружие. Нарушитель закончил движение, наехав на препятствие.

Им оказался 22-летний петербуржец. После аварии его госпитализировали, а затем отпустили с несколькими административными протоколами: за отказ от прохождения медосвидетельствования, выезд на встречную полосу движения, проезд двух перекрёстков на запрещающий сигнал светофора, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Свидетелями преследования «Кио Рио» стали петербургские автомобилисты. В группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» они также опубликовали ролик, на котором запечатлён финал полицейской погони, в которой, судя по кадрам, участвовали несколько служебных машин. Кроме того, видно, что после наезда на препятствие легковой автомобиль перевернулся на дороге.

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Комментарии (6)

Var
Полицейским удивительно повезло, что товарищ не зацепил по пути машину или не сбил пешехода. Пожалел машину в лоб въехать на площади или зажать, там же скорость невысокая. Зато потом летели по Невскому, орлы
264734251
На поражение надо было...
260571961
Да надо было застрелить чудака на букву М, такому все равно жизнь не нужна.
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