Как сообщает ведомство, около трёх часов ночи сотрудники ГИБДД заметили «Киа Рио», который двигался от площади Александра Невского в сторону Невского проспекта. Ими была предпринята попытка остановить машину, чтобы проверить документы у её водителя. Однако у того были другие планы: он нажал на педаль газа и решил умчаться прочь. Началась погоня.

Петербургские полицейские преследовали автомобилиста, который отказался выполнить их требование об остановке и попытался скрыться, нарушая ПДД. Видеозапись погони «Фонтанке» предоставили в региональном управлении МВД днём 6 января.

В районе Тучкова моста, после очередных попыток остановить автомобилиста, полицейские применили табельное оружие. Нарушитель закончил движение, наехав на препятствие.



Им оказался 22-летний петербуржец. После аварии его госпитализировали, а затем отпустили с несколькими административными протоколами: за отказ от прохождения медосвидетельствования, выезд на встречную полосу движения, проезд двух перекрёстков на запрещающий сигнал светофора, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.



Свидетелями преследования «Кио Рио» стали петербургские автомобилисты. В группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» они также опубликовали ролик, на котором запечатлён финал полицейской погони, в которой, судя по кадрам, участвовали несколько служебных машин. Кроме того, видно, что после наезда на препятствие легковой автомобиль перевернулся на дороге.