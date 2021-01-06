Рэпер и музыкальный продюсер Dr. Dre (Андре Ромелл Янг) попал в реанимацию в Лос-Анджелесе с аневризмой головного мозга. Об этом NBC 6 января сообщил его представитель.



Сам Доктор Дре поблагодарил поклонников за волнение и добрые пожелания в своем Instagram. «У меня все хорошо, медики оказывают отличную помощь. Я скоро выпишусь из больницы и вернусь домой», — пишет музыкант.