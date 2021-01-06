Рэпер и музыкальный продюсер Dr. Dre (Андре Ромелл Янг) попал в реанимацию в Лос-Анджелесе с аневризмой головного мозга. Об этом NBC 6 января сообщил его представитель.
Сам Доктор Дре поблагодарил поклонников за волнение и добрые пожелания в своем Instagram. «У меня все хорошо, медики оказывают отличную помощь. Я скоро выпишусь из больницы и вернусь домой», — пишет музыкант.
Источники издания TMZ уточнили, что рэпер перенес аневризму головного мозга 4 января, после чего его госпитализировали. Отметим, Доктор Дре прославился в конце 1980-х годов как участник группы N.W.A. (основатели стиля ганста-рэп). Позже он основал свой собственный музыкальный лейбл, на нем он издавал, в частности, Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent. Именно благодаря этому американский Forbes назвал его музыкантом, который больше всех заработал с 2010 по 2020 год (950 млн долларов).