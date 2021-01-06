Лукашенко считает Путина своим другом, а на Зеленского «зла не держит». Он хочет выстраивать отношения с США

Александр Лукашенко назвал Владимира Путина своим другом и рассказал о своих приоритетах во внешней политике в программе телеканала «Россия 1» «Действующие лица». Ее фрагмент опубликовала 6 января в своем телеграм-канале ведущая Наиля Аскер-заде.



«Да, я его (Путина. — Прим. ред.) считаю своим другом», — заявил президент Белоруссии. Лукашенко уточнил, что таких теплых чувств к украинскому лидеру не испытывает. «Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена бы я с ним не здоровался», — подчеркнул он.

