FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -4
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
9
Печать

Лукашенко считает Путина своим другом, а на Зеленского «зла не держит». Он хочет выстраивать отношения с США

Александр Лукашенко назвал Владимира Путина своим другом и рассказал о своих приоритетах во внешней политике в программе телеканала «Россия 1» «Действующие лица». Ее фрагмент опубликовала 6 января в своем телеграм-канале ведущая Наиля Аскер-заде.

«Да, я его (Путина. — Прим. ред.) считаю своим другом», — заявил президент Белоруссии. Лукашенко уточнил, что таких теплых чувств к украинскому лидеру не испытывает. «Я зла не держу на Володю Зеленского. Но с колена бы я с ним не здоровался», — подчеркнул он.

При этом Лукашенко заявил, что Минск собирается наладить контакт и с США. «Соединенные Штаты Америки, и мы хотим и будем выстраивать отношения с ними», — сказал он.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

chip1
Как говорили в армии: два друга, х. и уксус)
Sonata
Это какое-то... пюре.
263836471
А я флюгер, флюгер, флюгер...
А совесть - это эмоция, непозволительная для "правителя"...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний