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Двор на Маршала Жукова посреди ночи озарили полыхающие «БМВ» и «Киа»

Ночной пожар, затронувший две легковые машины, тушили в Кировском районе Петербурга. Об этом 6 января сообщает городское управление МЧС.

Как говорится в сообщении ведомства, примерно в половине второго ночи в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в автомобилях во дворе дома № 50, корпус 2, на проспекте Маршала Жукова.

Как оказалось, огонь охватил «БМВ» и «Киа». Полностью справиться с пламенем удалось за 10–15 минут, но легковые машины успели получить повреждения. Первая выгорела по всей площади, а у второй — багажный отсек.

К ликвидации пожара привлекались девять человек личного состава и две единицы спецтехники. Сведения о пострадавших не поступали.

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Комментарии (2)

MAGDANOZA
Так Киа или Шкода?
ppky0323
Не у всех есть деньги для покупки пиротехники на праздники...
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