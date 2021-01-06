Ночной пожар, затронувший две легковые машины, тушили в Кировском районе Петербурга. Об этом 6 января сообщает городское управление МЧС.



Как говорится в сообщении ведомства, примерно в половине второго ночи в экстренные службы поступило сообщение о возгорании в автомобилях во дворе дома № 50, корпус 2, на проспекте Маршала Жукова.



Как оказалось, огонь охватил «БМВ» и «Киа». Полностью справиться с пламенем удалось за 10–15 минут, но легковые машины успели получить повреждения. Первая выгорела по всей площади, а у второй — багажный отсек.

