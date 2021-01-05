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Трамп пообещал «биться изо всех сил» с Байденом, если он попытается занять Белый дом

Президент США Дональд Трамп пообещал «биться изо всех сил» с избранным президентом США Джо Байденом. С таким заявлением Трамп выступил на митинге в штате Джорджия и опубликовал запись выступления в своем аккаунте в Twitter.

Официально Трамп прибыл в Джорджию, чтобы поддержать кандидатов от республиканской партии в Сенат США во втором туре выборов, назначенном на 5 ноября, но большая часть его речи была посвящена непризнанию поражения в президентских выборах.

«Даже если демократы займут сенат и Белый дом, то мы будем биться с ними изо всех сил», — сказал Трамп. Он напомнил собравшимся, что в среду, 6 января, будет решаться вопрос, какая партия, республиканская или демократическая, будет контролировать американский сенат, и подчеркнул, что законодатели, которые отказываются пересмотреть результаты президентских выборов, фактически отказываются учесть голоса собравшихся на митинге в Джорджии. Одновременно Трамп призвал своих сторонников собраться на новый митинг у стен Конгресса 6 января.

Выборы президента прошли в США 3 ноября, но из-за сложностей подсчета голосов избирателей, принявших участие в выборах по почте, определение результатов голосования затянулось. В конце концов выборщики признали победителем президентской гонки Джо Байдена. Инаугурация нового лидера США назначена на 20 января.

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Комментарии (6)

Nationalverrater_2
Трумп красава. Чо ,махач, будет на лужайке перед БД? И то - нефик пущать леваков-швондеров в калабуховский Белый дом, а то они его кузбасс-лаком весь выкрасят, а в овальном кабинете будет заседать ЦК БЛМ Ревкома
WuhanRockCafe
А вот Дмитрий Анатольевич, став президентом, не стал выгонять Владимира Владимировича из своей резиденции в Ново-Огарево.
lexandr_5e4ce78957e84
цирк для плебеев
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