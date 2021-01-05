Трамп пообещал «биться изо всех сил» с Байденом, если он попытается занять Белый дом

Президент США Дональд Трамп пообещал «биться изо всех сил» с избранным президентом США Джо Байденом. С таким заявлением Трамп выступил на митинге в штате Джорджия и опубликовал запись выступления в своем аккаунте в Twitter.

Официально Трамп прибыл в Джорджию, чтобы поддержать кандидатов от республиканской партии в Сенат США во втором туре выборов, назначенном на 5 ноября, но большая часть его речи была посвящена непризнанию поражения в президентских выборах.



«Даже если демократы займут сенат и Белый дом, то мы будем биться с ними изо всех сил», — сказал Трамп. Он напомнил собравшимся, что в среду, 6 января, будет решаться вопрос, какая партия, республиканская или демократическая, будет контролировать американский сенат, и подчеркнул, что законодатели, которые отказываются пересмотреть результаты президентских выборов, фактически отказываются учесть голоса собравшихся на митинге в Джорджии. Одновременно Трамп призвал своих сторонников собраться на новый митинг у стен Конгресса 6 января.