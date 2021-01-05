Лукашенко заявил, что его «намертво загнали» в одну команду с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что играет со своим российским коллегой Владимиром Путиным не только в одной хоккейной команде, но и в политической. Правда, встаёт вопрос о добровольности.

«Нас загнали уже намертво в одну команду», — заявил Лукашенко в интервью программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде, фрагмент которого показал в анонсе телеканал «Россия-1», говоря о политической арене.

Вспомнив о совместном хоккее, белорусский лидер добавил также: «Путин не играет со мной в разных [командах]».