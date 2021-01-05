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Путин: «Уговорить женщину не делать аборт важно, но еще важнее создать условия, чтобы поднять ребенка»

В ходе онлайн-совещания по социальным вопросам президент Владимир Путин уточнил, что просто уговорить женщину не делать аборт — мало. Так глава государства отреагировал на доклад губернатора Новгородской области Андрея Никитина о росте числа отказов от аборта в его регионе.

Никитин сообщил, что после введения мер социального сопровождения беременных женщин количество отказов от абортов в Новгородской области выросло с 9 до 12,5%. «130 детей, по сути появилась еще одна параллель в школе», — рассказал Никитин и пообещал, что будет «предельно серьезно» заниматься увеличением количества отказов от абортов и впредь.

«Я вас прошу, конечно же, продолжать эту работу в рамках Госсовета, — сказал Владимир Путин. — Но, как мы с вами прекрасно понимаем, просто уговорить женщину не делать аборт — это важно, но еще важнее создать условия, чтобы помочь женщине поднять ребенка. Дать ему возможность получить хорошее образование, обеспечить жильем».

Ранее петербургские власти заявили, что намерены увеличить рождаемость в Петербурге за счет сокращения числа абортов.

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Комментарии (13)

USSR_forever
За 20 лет не смог поднять страну. Видно импотенция мешает.... =))))
nuga
Женщины не рожают,потому что видят положение дел в стране,хотя в столицах все окей и многодетных полно.Ну,вырастит дите,а дальше что? Жить ему в этой системе? Если только он готов стать членом этой системы и работать в Росгвардии,полиции,чиновником.
Antuan Rokanten
Когда медианная зарплата составляет около 35 тысяч, тут не о ребенке думаешь, а как самому ноги с голода не протянуть...
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