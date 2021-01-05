Путин: «Уговорить женщину не делать аборт важно, но еще важнее создать условия, чтобы поднять ребенка»

В ходе онлайн-совещания по социальным вопросам президент Владимир Путин уточнил, что просто уговорить женщину не делать аборт — мало. Так глава государства отреагировал на доклад губернатора Новгородской области Андрея Никитина о росте числа отказов от аборта в его регионе.

Никитин сообщил, что после введения мер социального сопровождения беременных женщин количество отказов от абортов в Новгородской области выросло с 9 до 12,5%. «130 детей, по сути появилась еще одна параллель в школе», — рассказал Никитин и пообещал, что будет «предельно серьезно» заниматься увеличением количества отказов от абортов и впредь.

