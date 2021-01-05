Спящего водителя прокатили на эвакуаторе вместе с автомобилем в Москве. Об этом рассказывает сообщество «Синие ведёрки» 4 января (российское общественное движение, члены которого борются с произволом чиновников и хамством на дорогах).

Сама история произошла около 5 утра 30 декабря. На Средней Переяславской улице эвакуировали ВАЗ 2104 со спящим водителем.

Во время движения мужчина проснулся и начал подавать световые и звуковые сигналы. Эвакуатор остановился и освободил пленника.