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В Ярославской области мужчина рухнул с городской ёлки, пытаясь на спор открутить звезду

Мужчина совершил неудачную попытку достать звезду с городской ёлки в Ярославской области. Ветви и игрушки оказались сломаны, а кости целы.

Как сообщает местный портал «Яр новости», в городе Любима мужчина поспорил с другом на бутылку водки, что достанет звезду с главной городской ёлки. Взобраться на дерево верхолазу удалось, но в процессе откручивания украшения он рухнул вниз. К счастью, остался цел.

В региональном МВД личность гражданина установили и 5 января заверили, что решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.

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Комментарии (15)

Piter Russo
Культура вылезает на улицы и лезет на елки..
klaus-khoffman
Свинота. Печально на это смотреть.
local_
Не получилось "на ёлку залезть и ..."
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