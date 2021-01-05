FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -3
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Беглов рассказал о планах вакцинации членов правительства Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о планах вакцинации членов городского правительства. По его словам, чиновники уступят такую возможность жителям города.

Пул 78

«Прежде всего, конечно, [вакцина сейчас предназначена] для жителей города. Самое главное, чтобы привились учителя, врачи, силовой блок, — заявил он журналистам 5 января. — Должен поступить большой объём вакцины. Когда поступит большой объём вакцины, конечно, будем прививаться, все члены правительства».

Губернатор 5 января посетил прививочный пункт в поликлинике № 56, которая обслуживает 80 тысяч жителей Фрунзенского района.

В городе, по данным на 4 января, вакцину получили уже более 5000 человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Piter Russo
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал прививку от коронавируса как стартовала массовая вакцинация в Израиле.
Наши же за исключением Собянина и Шойгу - не спешат, "уступают гражданам".
Чёрт Опасный
Отец родной!
Такая забота, слов нет!
Владислав М
Почему один Беглов говорит за всех членов правительства? Или он уже возомнил себя распорядителем чужой воли?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний