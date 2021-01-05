Президент Армении после операции в Лондоне получил положительный тест на COVID-19

Президент Армении заразился новой коронавирусной инфекцией. Об этом 5 января сообщает «Арменпресс» со ссылкой на отдел по связям с общественностью аппарата президента.

Как уточняет издание, Саргасян сдал положительный тест на COVID-19 после того, как сделал операцию на ногу 3 января в Лондоне. В Великобритании глава государства в рамках отпуска встречал и Новый год. Вместе с ним наступление 2021-го отмечала его семья и внуки.

У президента Армении имеются симптомы коронавируса, но он продолжает работать удалённо.