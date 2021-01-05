Более 600 журналистов умерли из-за коронавируса в мире за время пандемии

Более 600 журналистов из 59 стран мира умерли вследствие заражения коронавирусом за последние 10 месяцев. Об этом 5 января сообщает ТАСС со ссылкой на неправительственную организацию Press Emblem Campaign (ПЭК).

«Из 602 журналистов, умерших от COVID-19 с начала марта, более половины смертей приходится на Латинскую Америку — 303», — указывает ПЭК. Далее следуют Азия (145), Европа (94), Северная Америка (32) и Африка (28).

«Вследствие своей профессии журналисты, направляющиеся работать «в поле», чтобы засвидетельствовать события, особенно не защищены перед вирусом. Некоторые из них, в частности фрилансеры и фотографы, просто не могут работать из дома», — пояснил генеральный секретарь организации Блэз Лампан.