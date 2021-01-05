В цехе «Силовых машин» под Петербургом нашли мёртвого рабочего

Обстоятельства смерти рабочего выясняют во Всеволожском районе Ленобласти. Мужчину нашли мёртвым в цехе крупной компании.
Как стало известно «Фонтанке» 5 января, накануне утром на территории АО «Силовые машины» в Новом Девяткино нашли умершего рабочего. Мужчина с разбитой головой лежал у станка.
В пресс-службе «Силовых машин» уточнили, что скончался 52-летний рабочий раскройно-заготовительного цеха завода «Турбоатомгаз». Его нашли без сознания, скорая констатировала смерть. «Жалоб от сотрудника на неудовлетворительное самочувствие ранее не поступало. На данный момент информация о причине смерти отсутствует, идёт расследование», — добавили в компании.
Погибший работал под началом «Силовых машин» порядка 15 лет.