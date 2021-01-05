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В китайской библиотеке поссорились роботы. Они хотели помочь посетителю

Два робота-помощника поспорили в библиотеке в Наньчане (провинция Цзянси на востоке Китая). Видео с повздорившими машинами ИИ вызвало восторг пользователей Сети и стало вирусным.

Как поясняет китайское издание Global Times, роботам по имени Туту и Ванбао поручено помогать посетителям в холле библиотеки. По словам Чжун Сяотун, сотрудника библиотеки, они также могут петь и танцевать, чтобы развлечь читателей, учиться и развиваться, взаимодействуя с людьми. Но в этот раз что-то, видимо, пошло не так.

Когда посетитель библиотеки отсканировал QR-код у Туту, Ванбао, похоже, неожиданно разозлился:


— Туту, давай прекратим ссориться, хорошо?
— Твоё настроение слишком переменчиво!
— Ты не королева драмы, я даю тебе выход. Перестань быть раздражительной!

Роботы шумели и сердились друг на друга. Ванбао попытался помириться с Туту, но в итоге роботы отвернулись друг от друга.


Видео разошлось сначала по китайской соцсети Sina Weibo, Туту и Ванбао стали интернет-сенсацией и даже привлекли внимание крупных новостных агентств.

Пользователи сочли ссору забавной, но некоторые выразили сомнение, что такое могло произойти с искусственным интеллектом. Были предположения, что диалоги были предварительно запрограммированы или что пара контролировалась человеком, который снимал видео, прибегнув к отдельным разговорам с роботами.

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Комментарии (12)

Chinalove
Наньчан для Китая - это типа нашей Уфы. Не каждый скажет, где это. Можно себе представить, какой уровень развития у них в крупных городах - Пекине, Шанхае, Нанкине...
chip1
Путину видимо ролик показали про китайских роботов, дед был изумлен и тут же дал распоряжение усилить в школах изучение искусственного интеллекта)
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Если лапоть порвался зашить или купить новый?
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