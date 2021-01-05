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Прокуратура за время пандемии убедила работодателей отдать сотрудникам почти 23 млрд рублей

Российские прокуроры за время пандемии добились погашения долгов по зарплате на 22,7 млрд рублей, сообщает 5 января ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры. Возможно, этот показатель вырастет, так как в ведомстве пока подсчитали не все данные за 2020 год.

В ведомстве отметили, что задолженности по зарплатам за время пандемии выросли не критично. За весь 2019 год прокуроры добились погашения долгов по зарплате на 20 млрд рублей, а в 2018 году — на 26 млрд рублей.

Кроме того, в период пандемии у прокуроров определились три приоритетных направления работы. Это вопросы качественного и своевременного оказания медицинской помощи, ценообразование и наличие минимального перечня лекарств в аптеках и защита прав граждан на получение социальной помощи. Так, во Владикавказе (Северная Осетия-Алания) и Белогорске (Амурская область) прокуроры добились запуска в эксплуатацию аппаратов ИВЛ и ремонта компьютерного томографа в учреждениях здравоохранения. А в Республике Алтай, Волгоградской и Костромской областях сотрудники ведомства пресекали нарушения со стороны органов соцзащиты по вопросам выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.

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Комментарии (3)

Мужской Взгляд
Надо было ещё в апреле отправить всех, кто лишний, а теперь прокуратуру мучают своими проблемами.
dimas062
Так естественно, лояльность электората надо обеспечивать за счёт выходных с сохранением "зарплаты" и праздников по полмесяца с сохранением "зарплаты". Но только за счёт кого (точно не бюджета, которому есть более интересное применение) и к чему всё это приведёт? Уже сейчас есть чёткое разделение на довольно-пьющий электорат, который привык "ходить на работу", а сейчас бездельничающий, и тех, кто уже с 4-го числа вкалывает, пытаясь заработать денег в том числе и на зарплату тому самому электорату.
bluxer
Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
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