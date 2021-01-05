Эксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения в 2021 году

Лучшей иностранной валютой для сбережений в наступившем году будет евро, но у рубля при определенных условиях тоже есть шанс укрепиться, сообщает 5 января РИА Новости со ссылкой на эксперта по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера.
Американский доллар, по мнению эксперта, в качестве подушки безопасности менее надежен, чем евро. Дело в том, что экономика Европы, согласно прогнозам, будет восстанавливаться быстрее, чем финансовые показатели США. На доллар оказывает давление не только пандемия, но и фискальные программы Соединенных Штатов, принятые еще в 2013 году, чтобы компенсировать потрясения кризиса 2008 года.
«Динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3», — отмечает Михаил Зельцер, подчеркивая, что хранить долгосрочные сбережения предпочтительнее в евро.
По мнению эксперта, скорость восстановления экономики — фактор, который делает потенциально интересными для хранения сбережений юань и иену, равно как и валюты стран БРИКС, особенно ранд и рупию. Индия пережила катастрофический экономический провал из-за коронавируса, но эффект низкой базы с точки зрения глобальных игроков — залог потенциального высокого роста. Правда, для россиян такие валюты все же остаются экзотикой, инвестировать в которую довольно рискованно из-за их ограниченной ликвидности. При этом Михаил Зельцер советует не сбрасывать со счетов российский рубль. Национальная валюта, по прогнозам эксперта, может укрепиться в 2021 году до 70 за доллар и 85 за евро. Но только при двух условиях: цена на нефть будет держаться выше 50 долларов за баррель марки Brent, а США и Европа снизят санкционное давление на Россию.