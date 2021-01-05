Эксперт рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения в 2021 году

Лучшей иностранной валютой для сбережений в наступившем году будет евро, но у рубля при определенных условиях тоже есть шанс укрепиться, сообщает 5 января РИА Новости со ссылкой на эксперта по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера.

Американский доллар, по мнению эксперта, в качестве подушки безопасности менее надежен, чем евро. Дело в том, что экономика Европы, согласно прогнозам, будет восстанавливаться быстрее, чем финансовые показатели США. На доллар оказывает давление не только пандемия, но и фискальные программы Соединенных Штатов, принятые еще в 2013 году, чтобы компенсировать потрясения кризиса 2008 года.

