FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -3
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Пьяный автомобилист из «сопредельной страны» протаранил полицейский автомобиль в ходе погони

Столкновением закончилась попытка сотрудников ГИБДД остановить водителя «Киа Рио», уходящего от преследования полицейских в Невском районе Петербурга.

Как сообщает 5 января пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошёл около 2 часов ночи. Заметив патрульную машину ГИБДД на Дальневосточном проспекте у дома 3, «Киа Рио» резко начал движение и попытался скрыться. Полицейские бросились в погоню. «Опасными маневрами нарушитель создавал явную угрозу для других участников дорожного движения», — отмечают в МВД.

В ходе погони преследуемый заехал во двор одного из домов по Дальневосточному проспекту. Там полицейские попытались заблокировать ему проезд, и нарушитель въехал в их автомобиль.

В результате аварии никто не пострадал, водителя задержали. Им оказался «38-летний гражданин одного из сопредельных государств». Медосвидетельствование подтвердило, что он пьян.

«Нарушителя доставили в территориальный отдел полиции для привлечения к административной ответственности за многочисленные нарушения ПДД, в том числе за нетрезвое вождение», — добавили в ведомстве.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

***_555
Норвежец?
Tank Tankistovih
Как достали эти джомшуды
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний