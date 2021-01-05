Пьяный автомобилист из «сопредельной страны» протаранил полицейский автомобиль в ходе погони

Как сообщает 5 января пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошёл около 2 часов ночи. Заметив патрульную машину ГИБДД на Дальневосточном проспекте у дома 3, «Киа Рио» резко начал движение и попытался скрыться. Полицейские бросились в погоню. «Опасными маневрами нарушитель создавал явную угрозу для других участников дорожного движения», — отмечают в МВД.

В ходе погони преследуемый заехал во двор одного из домов по Дальневосточному проспекту. Там полицейские попытались заблокировать ему проезд, и нарушитель въехал в их автомобиль.

В результате аварии никто не пострадал, водителя задержали. Им оказался «38-летний гражданин одного из сопредельных государств». Медосвидетельствование подтвердило, что он пьян.

«Нарушителя доставили в территориальный отдел полиции для привлечения к административной ответственности за многочисленные нарушения ПДД, в том числе за нетрезвое вождение», — добавили в ведомстве.

