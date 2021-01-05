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Осуждённые за коррупцию за неполный год накопили 31 млрд рублей штрафов. Приставам удалось вернуть в казну далеко не всё

Почти 31 млрд рублей задолжали за 11 месяцев осуждённые за коррупцию граждане государству, больше 600 человек находятся в розыске. Об этом 5 января сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов.

За преступления коррупционной направленности на общую сумму 34,5 млрд рублей с января по ноябрь назначено 8,5 тыс. производств по взысканию штрафов. Но лихоимцы отдавать деньги не торопятся. К 1 декабря выполнено было только 2,1 тыс., из которых добровольно выплаченные — 1,2 тыс. (378,3 млн). Сумма невзысканного остатка — 31,1 млн рублей.

Средняя сумма долга по штрафу составляет около 5 млн рублей. Для сравнения, три года назад показатель был чуть выше 3 млн рублей.

По данным ФССП, в розыск объявлено 608 осужденных коррупционеров, задолжавших 1,5 млрд рублей. Ищут и их имущество на сумму 1,7 млрд рублей.

Еще более 300 исполнительных производств на сумму 2,3 млрд рублей были завершены без взыскания. Так, 53 должника, с которых хотели получить более 160 млн рублей, ушли из жизни. Ещё 165 осужденным за взятки, за которыми числилось 135,4 млн рублей, штраф был заменен другим видом наказания (лишением свободы). Ещё 56 исполнительных производств на сумму более 1,6 млрд рублей закрыли из-за амнистии или помилования, 14 производств (11 млн рублей) прекратили в связи с отменой приговора в части назначения наказания в виде штрафа и прекращением уголовного дела. По требованию судов было возвращено 72 исполнительных документа на сумму почти 337 млн рублей.

Штрафы, кратные размеру взяток, были введены в Уголовный кодекс РФ в 2011 году. Они могут достигать стократного размера от суммы взятки, но не более 500 млн рублей с одного человека. При этом в отличие от других должников осужденные за коррупцию не могут прибегнуть к процедуре личного банкротства — для них предусмотрена лишь возможность отсрочки или рассрочки выплат либо замена наказания на лишение свободы.

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Комментарии (3)

OldObyvatel
Губернатор в России должен построить себе жилой комплекс, посадить оппозиционера, родить двух граждан США или Европы.©
264909811
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо...
261214541
"ищут" они )) бегают так по кремлю и белому дому, и ищут, ищут, натыкаются друг на друга, отводят глазки стыдливо и бегут "искать" дальше! и о чудо - никак не могут найти!
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