Осуждённые за коррупцию за неполный год накопили 31 млрд рублей штрафов. Приставам удалось вернуть в казну далеко не всё

За преступления коррупционной направленности на общую сумму 34,5 млрд рублей с января по ноябрь назначено 8,5 тыс. производств по взысканию штрафов. Но лихоимцы отдавать деньги не торопятся. К 1 декабря выполнено было только 2,1 тыс., из которых добровольно выплаченные — 1,2 тыс. (378,3 млн). Сумма невзысканного остатка — 31,1 млн рублей.

Почти 31 млрд рублей задолжали за 11 месяцев осуждённые за коррупцию граждане государству, больше 600 человек находятся в розыске. Об этом 5 января сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной службы судебных приставов.

Средняя сумма долга по штрафу составляет около 5 млн рублей. Для сравнения, три года назад показатель был чуть выше 3 млн рублей.

По данным ФССП, в розыск объявлено 608 осужденных коррупционеров, задолжавших 1,5 млрд рублей. Ищут и их имущество на сумму 1,7 млрд рублей.

Еще более 300 исполнительных производств на сумму 2,3 млрд рублей были завершены без взыскания. Так, 53 должника, с которых хотели получить более 160 млн рублей, ушли из жизни. Ещё 165 осужденным за взятки, за которыми числилось 135,4 млн рублей, штраф был заменен другим видом наказания (лишением свободы). Ещё 56 исполнительных производств на сумму более 1,6 млрд рублей закрыли из-за амнистии или помилования, 14 производств (11 млн рублей) прекратили в связи с отменой приговора в части назначения наказания в виде штрафа и прекращением уголовного дела. По требованию судов было возвращено 72 исполнительных документа на сумму почти 337 млн рублей.