Прибор для обнаружения коронавируса за 10 секунд создан в Турции

Турецкие ученые разработали прибор, способный диагностировать COVID-19 за десять секунд. Об этом 4 января сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Билькентский университет.

Принцип действия устройства Diagnovir основывается на оптических свойствах. Для тестирования используют образец из слизистой оболочки ротовой полости, который смешивают со специальным раствором и помещают в прибор.

«Патогены обнаруживаются в течение десяти секунд путем динамического приема флуоресцентного сигнала. Процесс осуществляется через микросхему обнаружения возбудителей, разработанную специально для биосенсора», — поясняют исследователи.