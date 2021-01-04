В Перми найдем мёртвым экс-начальник колонии «Белый лебедь»

В Перми найден мертвым бывший начальник колонии «Белый лебедь» Ашот Саркисян. Об этом 4 января сообщает местное издание 59.ru.

Бывшего главу исправительной колонии для пожизненно осуждённых обнаружили в машине после ДТП. Рядом с трупом лежал пистолет.

В краевой полиции, не называя имен, подтвердили факт дорожной аварии и последующей смерти одного из ее участников.

По информации главка, днём 3 января на Панфилова 69-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 допустил столкновение с автомобилем Ford Focus. В результате аварии пассажирка «Форда» получила травмы. Водителя внедорожника нашли мёртвым после ДТП.