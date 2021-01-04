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В Перми найдем мёртвым экс-начальник колонии «Белый лебедь»

В Перми найден мертвым бывший начальник колонии «Белый лебедь» Ашот Саркисян. Об этом 4 января сообщает местное издание 59.ru.

Бывшего главу исправительной колонии для пожизненно осуждённых обнаружили в машине после ДТП. Рядом с трупом лежал пистолет.

В краевой полиции, не называя имен, подтвердили факт дорожной аварии и последующей смерти одного из ее участников.

По информации главка, днём 3 января на Панфилова 69-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 допустил столкновение с автомобилем Ford Focus. В результате аварии пассажирка «Форда» получила травмы. Водителя внедорожника нашли мёртвым после ДТП.

Ашот Саркисян возглавлял «Белый лебедь» с 2002-го по 2010-й. Его сына Эдгара в 2019 году лишили офицерского звания и приговорили к семи годам в колонии строгого режима за покушение на посредничество в крупном взяточничестве.

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Комментарии (9)

260571091
крепкий передел грядёт....
чекисты/новые дворяне глотки друг грызут
у податного населения карманы все дырявее
AKM
Саркисян? Понятно.
Dmitry_Vasiliev
"Очепятку" в заголовке поправьте, а то как-то некрасиво получатся. Там сейчас написано "В Перми найдем..." (словно это призыв: "давайте пойдём и найдём...") - не хорошо !
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