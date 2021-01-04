Российские миллиардеры стали богаче на $21 млрд. В тройке лидеров — Керимов, Усманов, Мордашов

Совокупное состояние российских миллиардеров за 2020 год выросло больше чем на $21 млрд. Такие данные 4 января приводятся в рейтинге Bloomberg Billionaires Index.



Бесспорным лидером по итогам 2020 года стал совладелец золотодобывающей компании «Полюс» Сулейман Керимов. Его состояние увеличилось почти на $5 млрд. За ним идет совладелец «Металлоинвеста» и «Мегафона» Алишер Усманов, состояние которого выросло почти на $4,5 млрд.

Глава и основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов стал богаче на $3,11 млрд долларов, бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко — на $2,7 млрд, а основной бенефициар «Новолипецкого металлургического комбината» Владимир Лисин — на $2,4 млрд. Состояние совладельца аэропорта Внуково и партнера Усманова по USM Holdings Андрея Скоча выросло на $2,08 млрд, совладельца металлургической и горнодобывающей компании Evraz Романа Абрамовича — на $ 2,06 млрд.