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Российские миллиардеры стали богаче на $21 млрд. В тройке лидеров — Керимов, Усманов, Мордашов

Совокупное состояние российских миллиардеров за 2020 год выросло больше чем на $21 млрд. Такие данные 4 января приводятся в рейтинге Bloomberg Billionaires Index.

Бесспорным лидером по итогам 2020 года стал совладелец золотодобывающей компании «Полюс» Сулейман Керимов. Его состояние увеличилось почти на $5 млрд. За ним идет совладелец «Металлоинвеста» и «Мегафона» Алишер Усманов, состояние которого выросло почти на $4,5 млрд.

Глава и основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов стал богаче на $3,11 млрд долларов, бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко — на $2,7 млрд, а основной бенефициар «Новолипецкого металлургического комбината» Владимир Лисин — на $2,4 млрд. Состояние совладельца аэропорта Внуково и партнера Усманова по USM Holdings Андрея Скоча выросло на $2,08 млрд, совладельца металлургической и горнодобывающей компании Evraz Романа Абрамовича — на $ 2,06 млрд.

Что касается потерь — самые крупные понес совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, состояние которого за год сократилось на $5 млрд. Его партнер по «Лукойлу» Леонид Федун потерял $ 2,45 млрд. Также среди российских миллиардеров — участников рейтинга в минусе год закрыл совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко, состояние которого уменьшилось на $1,51 млрд.

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Комментарии (16)

Stiff_21
Кореша друганы. А х нет, «социально ответственные люди»)))
Skazochny
Расстрельный список.
Ruticon
ну раз мы это все до сих пор молча терпим, то почему бы и нет...
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