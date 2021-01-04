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В Петербурге после ДТП перевернулась машина скорой помощи. Медики везли мертвеца

Авария с участием машины скорой помощи произошла в Московском районе Петербурга. О дорожно-транспортном происшествии в социальных сетях рассказали очевидцы.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Volkswagen Polo и автомобиль скорой помощи встретились примерно в 17:30 понедельника, 4 января. В результате столкновения на пересечении улиц Ленсовета и Орджоникидзе машина медиков завалилась набок, лобовое стекло разбилось.

Как сообщают очевидцы, в момент столкновения у скорой были включены проблесковые маячки. По данным «Фонтанки», в автомобиле везли умершего пациента с коронавирусом. Водитель «Фольксвагена» заявил, что сигналы у машины медиков были отключены. Пострадавших в аварии нет.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

RemyMartin
Пострадавших нет - уже хорошо.
Steelpain
Если были сигналы включены, значит был ещё жив..
sakorol
теперь скорая трупы возит&А Труповозка?
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