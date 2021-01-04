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Дополнительные «Ласточки» соединят Петербург с Выборгом до конца каникул

Дополнительные «Ласточки» будут курсировать на направлении Петербург — Выборг с 5 по 10 января.

Как сообщили 4 января в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании, до конца новогодних праздников запустят два дополнительных рейса. Электричка отправится из Петербурга в 15:30 и прибудет в Выборг в 16:47. Обратно поезд стартует в 18:26 и финиширует на Финляндском вокзале в 19:43.

Также дополнительные «Ласточки» на новогодних каникулах доставляют отдыхающих из Петербурга в горный парк «Рускеала».

© Фонтанка.Ру

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