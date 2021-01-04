Иран запустил процесс обогащения урана до 20%. Израиль обещает, что не допустит создания ядерного оружия

Иран начал процесс обогащения урана до 20% на ядерном объекте в Фордо. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на иранское агентство Mehr.



Как сообщается 4 января, ежегодно власти страны планируют производить как минимум 120 килограммов такого урана. В Тегеране подчеркнули, что уже оповестили о своих планах Международное агентство по ядерной энергетике, и добавили, что откажутся от высокообогащенного урана, если другие страны снова начнут исполнять свои обязательства по ядерной сделке.

В свою очередь, как передает РИА Новости, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение Ирана повысить уровень обогащения урана демонстрирует намерение продолжать развивать военную ядерную программу. Он пообещал, что еврейское государство не допустит создания ядерного оружия Ираном.

