Иран запустил процесс обогащения урана до 20%. Израиль обещает, что не допустит создания ядерного оружия

Иран начал процесс обогащения урана до 20% на ядерном объекте в Фордо. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на иранское агентство Mehr.
Как сообщается 4 января, ежегодно власти страны планируют производить как минимум 120 килограммов такого урана. В Тегеране подчеркнули, что уже оповестили о своих планах Международное агентство по ядерной энергетике, и добавили, что откажутся от высокообогащенного урана, если другие страны снова начнут исполнять свои обязательства по ядерной сделке.
В свою очередь, как передает РИА Новости, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение Ирана повысить уровень обогащения урана демонстрирует намерение продолжать развивать военную ядерную программу. Он пообещал, что еврейское государство не допустит создания ядерного оружия Ираном.
США вышли из ядерной сделки весной 2020 года, обвинив Тегеран в нарушении ее условий и в одностороннем порядке вернув антииранские санкции. Тегеран и европейские страны тогда заявляли, что будут стараться сохранить договоренности.
В соответствии с ядерной сделкой, Иран отказывался от обогащения урана свыше 3,67%. В последние месяцы Иран превышал этот уровень, но до сих пор не обогащал уран свыше 4,5%.
Отношения США и Ирана осложнились в период президентства Дональда Трампа, чьи полномочия прекратятся 20 января. Его преемник на посту президента Джо Байден ранее давал понять, что готов к возобновлению переговоров с Ираном.