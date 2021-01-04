Росомаху заметили в природном парке «Вепсский лес» в Ленобласти. Бег редкого для региона зверя, занесенного в региональную Красную книгу, попал на видео.
Видеоролик 4 января появился в соцсетях администрации Ленобласти. Его снял сотрудник природного парка Сергей Смирнов. Судя по видео, он ехал параллельно движению животного на снегоходе, который издавал характерный звук.
Не все подписчики областного правительства оценили видео. Некоторые забеспокоились за состояние зверя, которого мог напугать шум снегохода.
Росомаха — выносливый хищник, способный сутками выслеживать добычу, выжидая, пока жертва ослабнет или заснет. Зверь может развивать скорость до 50 км/час. Для Ленобласти он очень редок. По данным учетов охотничьих организаций, на территории региона живет не более 14–15 особей.