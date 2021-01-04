FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -5
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
5
Печать

Краснокнижная росомаха промчалась по снегу в природном парке в Ленобласти и попала на видео

Росомаху заметили в природном парке «Вепсский лес» в Ленобласти. Бег редкого для региона зверя, занесенного в региональную Красную книгу, попал на видео.

Видеоролик 4 января появился в соцсетях администрации Ленобласти. Его снял сотрудник природного парка Сергей Смирнов. Судя по видео, он ехал параллельно движению животного на снегоходе, который издавал характерный звук.

Не все подписчики областного правительства оценили видео. Некоторые забеспокоились за состояние зверя, которого мог напугать шум снегохода.

Росомаха — выносливый хищник, способный сутками выслеживать добычу, выжидая, пока жертва ослабнет или заснет. Зверь может развивать скорость до 50 км/час. Для Ленобласти он очень редок. По данным учетов охотничьих организаций, на территории региона живет не более 14–15 особей.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Гражданкa
что же это сотрудник природного парка мучает зверушку...
Андрей К._5e4ce28835681
С такой зверюгой лучше не встречаться - если не сожрет, то обгадит.
VF812
это серьезгая зверюшка, не думала, что у нас водится
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний