Петербургские театры покажут 30 спектаклей за четыре дня. Репертуар публикует Смольный

Городские театры подготовили рождественскую афишу на период новогодних каникул. Согласно последней редакции постановления
О репертуаре 4 января сообщает пресс-служба Смольного. Александринский театр покажет балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». Откроются также Мариинский театр, Театр комедии имени Акимова, Театр имени Ленсовета, Театр «Мастерская», Театр «Приют комедианта», Театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, Театр «За Чёрной речкой», Театр «ЦЕХЪ».
Для детей новогодний спектакль «Щелкунчик» представит Михайловский театр. В «Балтийском доме» покажут «Путешествие Незнайки и его друзей» и «Остров сокровищ». Театр «Мастерская» на каникулах покажет спектакль «Том Сойер». В ТЮЗе имени Брянцева три детских постановки — «Морозко», «Снежная королева» и «Денискины рассказы».