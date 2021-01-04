FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -5
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
8
Печать

Петербургские театры покажут 30 спектаклей за четыре дня. Репертуар публикует Смольный

Городские театры подготовили рождественскую афишу на период новогодних каникул. Согласно последней редакции постановления № 121, театры Санкт-Петербурга могут принимать зрителей с 7 января.

О репертуаре 4 января сообщает пресс-служба Смольного. Александринский театр покажет балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро». Откроются также Мариинский театр, Театр комедии имени Акимова, Театр имени Ленсовета, Театр «Мастерская», Театр «Приют комедианта», Театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, Театр «За Чёрной речкой», Театр «ЦЕХЪ».

Для детей новогодний спектакль «Щелкунчик» представит Михайловский театр. В «Балтийском доме» покажут «Путешествие Незнайки и его друзей» и «Остров сокровищ». Театр «Мастерская» на каникулах покажет спектакль «Том Сойер». В ТЮЗе имени Брянцева три детских постановки — «Морозко», «Снежная королева» и «Денискины рассказы».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

WuhanRockCafe
"Лебединое озеро" посмотрел бы с удовольствием.
Darell
Толпа получала и хлеб и зрелища, однако заметно редела. Театры полнились, актеры - вымирали, деньги пополняли кассу.
chip1
А как же эпидемия, смольненские сэры?) Наркотики нельзя, но можно водку (с)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний