Лукашенко заявил, что Белоруссии нельзя «попасть в жернова» в 2021 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости сохранить суверенитет страны в непростых для нее условиях. Об этом он сказал в ходе встречи с генеральным прокурором Андреем Шведой, пишет «Газета.ру» со ссылкой на БелТА.



«2021 год будет непростым, нам надо во что бы то ни стало выстоять, сохранить свой суверенитет», — сказал белорусский лидер.



Глава государства также напомнил, что еще до президентских выборов (9 августа 2021 года) он выразил мнение, что на фоне пандемии коронавируса «крупные игроки на мировой арене начнут делить мир».

