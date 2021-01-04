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Лукашенко заявил, что Белоруссии нельзя «попасть в жернова» в 2021 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости сохранить суверенитет страны в непростых для нее условиях. Об этом он сказал в ходе встречи с генеральным прокурором Андреем Шведой, пишет «Газета.ру» со ссылкой на БелТА.

«2021 год будет непростым, нам надо во что бы то ни стало выстоять, сохранить свой суверенитет», — сказал белорусский лидер.

Глава государства также напомнил, что еще до президентских выборов (9 августа 2021 года) он выразил мнение, что на фоне пандемии коронавируса «крупные игроки на мировой арене начнут делить мир».

«Пандемия из чисто медицинской проблемы стала не просто экономической, а уже геополитической. Это надо было ожидать, она никогда и не была медицинской проблемой», — сказал Лукашенко, отметив, что это надо учитывать, чтобы Белоруссии «не попасть в жернова» и не быть переломленной за предстоящий год.

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Комментарии (15)

260642921
Лукашенко как Людовик XIV считает, что государство - это он и его клика. Людовик давно уже сгнил, а Франция никуда не делась. И без Лукашенки Беларусь не пропадет, только здоровее станет.
nuga
Он правду говорит,её также знает наш,поэтому и спрятался в бункере,но вместо того,чтобы озвучить это перед народом,молчит,как партизан
Thunder
Советую нелегитимному оценить творчество Шнурова, в частности - песню, начинающуюся со слова "Ехай"
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