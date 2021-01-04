Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram. Проблемы испытали жители Москвы, Петербурга, Минска и Киева

В работе популярного мессенджера Telegram произошёл сбой. Об этом сообщают пользователи 4 января.



По данным сервиса Downdetector, на проблемы в Telegram пожаловались жители Москвы и Петербурга, а также Минска и Киева.

82% пользователей не могут подключиться к сети в приложении, у 18% из тех, кто испытывает проблемы, не отправляются сообщения.

Прошлый раз сбой в работе сервиса был зафиксирован в середине декабря.