Путин поручил проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров. Как сказано на сайте Кремля, кабмин должен представить свои предложения до 1 февраля.
Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года в целях уменьшения дефицита Пенсионного фонда (ПФ). Вопрос возвращения индексации не раз обсуждался в 2020 году.
Согласно принятым летом прошлого года поправкам к Конституции, индексация пенсий должна проводиться «не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом». При этом в обновленной статье основного закона страны не уточняется, касается ли это работающих пенсионеров. В очередной раз президента спросили об индексации выплат работающим пенсионерам на большой пресс-конференции 17 декабря. Углубившись в историю, президент ответил, что главное условие для этого — бюджетная обеспеченность.
В конце 2019 года бывший глава Пенсионного фонда Антон Дроздов заявлял, что на восстановление индексации выплат работающим пенсионерам нужно 368 млрд рублей и этой суммы в бюджете нет. Такой же позиции придерживались правительство и новый глава ПФ РФ Максим Топилин, ранее возглавлявший Минтруд.