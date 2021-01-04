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В Петербурге пассажир такси получил удар ножом за отказ платить больше

Пассажир такси в Невском районе Петербурга получил удар ножом в плечо за несогласие с ценой за поездку. Азара на «Солярисе» ищет полиция.

Как стало известно «Фонтанке» 4 января, накануне ночью двое приятелей заказали такси через приложение «Яндекса». Сели в машину и доехали до 20 дома на улице Славянской. Водитель попросил большую сумму, чем было указано изначально. Пассажиры переплачивать отказались, в салоне разгорелся конфликт. Водитель перебрался на заднее сиденье и ответил ножом. Затем высадил непокорных пассажиров и уехал.

34-летнего мужчину с закрытым переломом плечевой кости и колото-резаными ранами плеча госпитализировали в НИИ Джанелидзе.

Полиция разыскивает белый «Солярис» с разбитым стеклом и водителя по имени Азар.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

MyAdmiral Kruzenshtern
"...полиция ищет водителя по имени Азар... ".Самое распространенное имя в РФ, наверное замучаются искать... да и копии паспорта, прав и птс в Яндексе нет... он просто так приложение поставил и на линию вышел...
jump
Такси это лохотрон. Агрегаторы забирают всю прибыль от поездки. Цена поездки уже равна автобусу, при этом от стоимости в 50 рублей агрегатор заберёт комиссию в 30%. Сейчас такси это поездка за счёт водителя, чему вы удивляетесь?!!
Tank Tankistovih
Как достали эти таксеры! Носилуют они, ДТП попадают они, убивают избивают пассажиров тоже они, когда это закончится? Сколько можно! Они же ведут себя как дикари! Воспитания у них нулевое!
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