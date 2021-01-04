В Петербурге пассажир такси получил удар ножом за отказ платить больше

Пассажир такси в Невском районе Петербурга получил удар ножом в плечо за несогласие с ценой за поездку. Азара на «Солярисе» ищет полиция.



Как стало известно «Фонтанке» 4 января, накануне ночью двое приятелей заказали такси через приложение «Яндекса». Сели в машину и доехали до 20 дома на улице Славянской. Водитель попросил большую сумму, чем было указано изначально. Пассажиры переплачивать отказались, в салоне разгорелся конфликт. Водитель перебрался на заднее сиденье и ответил ножом. Затем высадил непокорных пассажиров и уехал.