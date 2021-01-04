Около 1,5 млн четвероногих, хвостатых и крылатых пассажиров прошли ветеринарный контроль в грузовом терминале аэропорта Пулково с 1 января 2020 года. Об этом 4 января сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.



Сотрудники ведомства за год проверили 125 тыс. домашних животных, в том числе почти 120 тыс. аквариумных рыб, 3918 попугаев и прочих декоративных птиц, 596 собак, 233 кошки. Также проверку прошли черепахи, хорьки, морские свинки и другие питомцы.