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Посмотрите, кто приехал. За год через Пулково прошли 1,5 миллиона животных: попугаи, птицееды, кенгуру и капибара

Около 1,5 млн четвероногих, хвостатых и крылатых пассажиров прошли ветеринарный контроль в грузовом терминале аэропорта Пулково с 1 января 2020 года. Об этом 4 января сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства за год проверили 125 тыс. домашних животных, в том числе почти 120 тыс. аквариумных рыб, 3918 попугаев и прочих декоративных птиц, 596 собак, 233 кошки. Также проверку прошли черепахи, хорьки, морские свинки и другие питомцы.

Фото: Управление Россельхознадзора
Фото: Управление Россельхознадзора
Фото: Управление Россельхознадзора
Фото: Управление Россельхознадзора
Фото: Управление Россельхознадзора

За год в Петербург и Ленобласть ввезли тысячи сельскохозяйственных животных. Ветеринарный контроль прошли 40 тыс. особей молоди рыб и 105 тыс. креветок, 19,3 тыс. утят, 442 гусёнка, 25 кроликов, а также 322 пчелиные матки и 157 шмелиных семей.

Среди экзотических гостей за год в Пулково побывали 132 паука-птицееда, 31 балобан, 3 полосатых мангуста и питон. Не прекращался поток животных, следовавших в Ленинградский зоопарк и из него. Перед проверяющими во всей красе предстали в том числе два кенгуру, капибара, две обыкновенных игрунки, два белоруких гиббона, пять сов, две белки и забайкальский манул.

Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу
Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу
Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу
Фото: Ленинградский зоопарк
Фото: Ленинградский зоопарк
Фото: Ленинградский зоопарк
Фото: Ленинградский зоопарк

Кроме того, через Пулково путешествовали кошка редкой, экспериментальной породы Каракет, краснокнижные сибирские козлы, американские норки, песчанки и кустарниковые белки дегу, которые плохо переносят жару.

Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
Фото: Управление Россельхознадзора 
Фото: Управление Россельхознадзора 
© Фонтанка.Ру

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