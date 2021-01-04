Гибель военного вертолета над Арменией расследуется как умышленное убийство — «Интерфакс»

О переквалификации 4 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ведомстве. «Уголовное дело, которое первоначально было возбуждено по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности) переквалифицировано на более тяжкую статью — ч. 2 ст. 105 (умышленное убийство двух или более лиц)», — сказал собеседник агентства.

Следственный комитет России, по данным СМИ, переквалифицировал уголовное дело о сбитом на границе Армении и Азербайджана вертолете Ми-24. Теперь произошедшее считается умышленным убийством двух и более лиц.

Источник информагентства отмечает, что «решение принято по результатам следственно-оперативных действий, предпринятых в рамках дела». «При всей кажущейся очевидности преступления следователи должны были сначала возбудить уголовное дело по статье, по которой обычно расследуются подобные происшествия. А затем уж собрать материалы для более точной квалификации деяния, что и было сделано», — пояснил он.

Ударный вертолет Ми-24 был сбит вечером 9 ноября прошлого года в воздушном пространстве Армении, вне зоны боевых действий. Сообщалось, что двое российских военнослужащих погибли, еще один ранен. По официальным данным, вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы, она шла по территории Армении вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан).



В МИД Азербайджана заявляли, что Ми-24 был случайно сбит азербайджанскими военными над территорией Армении. «Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны», — отметили в МИД. Азербайджанская сторона заявила о готовности к выплате соответствующей компенсации. Вечером того же дня — 9 ноября — было подписано трехстороннее заявление лидеров РФ, Азербайджана и Армении о прекращении огня в зоне карабахского конфликта.

