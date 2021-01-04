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Экс главный инфекционист Минздрава дала неблагоприятный прогноз о мировой победе над коронавирусом

Переломить ситуацию с пандемией коронавируса в мире, возможно, удастся к середине — концу 2022 года. Такое мнение 4 января высказала президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

«Я думаю, все-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация... Я имею в виду, что, конечно, коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас», — цитирует медика РИА Новости.

По словам инфекциониста, это будет возможно только при вакцинации населения и создании эффективных лекарств против коронавируса.

Ранее Шестакова предположила, что Россия вернется к более менее привычному образу жизни, если к осени 2021 года будет вакцинировано хотя бы 50% населения страны. При этом эксперт говорила, что единственный способ остановить эпидемию в России — привить не менее 75% ее жителей. По данным Минздрава на начало января 2021 года, в России вакцинированы от коронавируса более 800 тыс. человек.

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Комментарии (5)

VVSss
В РФ это будет продолжаться не один год. Пока не придумают новое.Выход из эпидемии не выгоден государству , как политически ( демострации) так и экономически ( отпуск дома).
USSR_forever
с таким правительством пандемия короны не закончится, т.к. им тупо никто не верит... ещё на кофейной гуще пусть Фонтанка погадает и к гадалке сходит на карты Таро посмотреть... =))))
Skazochny
Какие то шаманы, а не специалисты...
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