Экс главный инфекционист Минздрава дала неблагоприятный прогноз о мировой победе над коронавирусом

Переломить ситуацию с пандемией коронавируса в мире, возможно, удастся к середине — концу 2022 года. Такое мнение 4 января высказала президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.



«Я думаю, все-таки к концу, где-нибудь к середине 2022 года, я думаю, что везде в мире переломится ситуация... Я имею в виду, что, конечно, коронавирус не будет настолько актуален, как он актуален сейчас», — цитирует медика РИА Новости.