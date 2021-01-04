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Нефть впервые с начала марта превысила $53 за баррель. Рубль воспрял духом

Цена барреля североморской нефти Brent впервые с начала марта 2020 года поднялась выше $53 в ходе торгов 4 января. На фоне этого рубль начал день с укрепления.

По данным на 11:33 понедельника, фьючерс Brent с поставкой в марте 2021 года торгуется по $53,03 за баррель, что составляет +2,36% к открытию торгов. Последний раз выше этой отметки нефть поднималась 3 марта 2020 года.

Вслед за нефтью рубль начал укрепляться к доллару. По данным Московской биржи, на торгах 4 января курс доллара снизился на 97 копеек и составил 73,45 рубля.

Нефть Brent уже почти месяц торгуется по цене свыше $50 за баррель, что считается достаточно высокой отметкой для кризисного периода.

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Комментарии (9)

260571091
ну, теперь можно хором:
суроооовые гоооды ухооодят
Жора  
откуда инфа про рубль?!!! Сегодня нет торгов! Только на Форексе, но это ерунда, а не торги! (((
Дмитрий Миленин
переделайте кнопку "сбасибо" на сайтах чтобы скачивался однопроходный скрипт на выполнение работы по добыче криптовалюты или иных распределенных вычислений.. нажал - скачалось - поработало 5 минут - профит
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