Нефть впервые с начала марта превысила $53 за баррель. Рубль воспрял духом

Цена барреля североморской нефти Brent впервые с начала марта 2020 года поднялась выше $53 в ходе торгов 4 января. На фоне этого рубль начал день с укрепления.



По данным на 11:33 понедельника, фьючерс Brent с поставкой в марте 2021 года торгуется по $53,03 за баррель, что составляет +2,36% к открытию торгов. Последний раз выше этой отметки нефть поднималась 3 марта 2020 года.

Вслед за нефтью рубль начал укрепляться к доллару. По данным Московской биржи, на торгах 4 января курс доллара снизился на 97 копеек и составил 73,45 рубля.