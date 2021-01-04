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Наученные «коронавирусным» опытом. Роспотребнадзор получит мобильные лаборатории и улучшенную логистику до 2028 года

Правительство подготовило «дорожную карту» по развитию Роспотребнадзора на 2021–2028 годы с учетом опыта борьбы с коронавирусом. Служба санэпиднадзора получит мобильные лаборатории и аналитический центр, который займется составлением эпидемиологических прогнозов.

Подписанное вице-премьером Михаилом Мишустиным распоряжение опубликовано на сайте правительства 4 января. План включает мероприятия по совершенствованию инфраструктуры и лабораторной базы, развитию научной базы, международного сотрудничества, кадрового потенциала, информатизации и цифровизации.

Согласно документу, в 2022–2025 годах Роспотребнадзор построит новые лаборатории высокого уровня биологической защиты, а в 2021–2027 годах организации, входящие в систему санэпиднадзора, обеспечат современным оборудованием, в том числе мобильными лабораториями для экспресс-диагностики.

Планируется повысить оперативность и мобильность при принятии противоэпидемических мер, для этого в 2021 году проанализируют и пересмотрят нормативно-правовую базу. Также «дорожная карта» предусматривает разработку и внедрение в 2021–2025 годах генно-инженерных технологических платформ, которые позволят быстро разрабатывать вакцины, и создание новых технологий получения антител — средств борьбы с лекарственной устойчивостью патогенов.

С распространением коронавируса Роспотребнадзор стал основным ведомством, регулирующим борьбу с этим заболеванием. Сейчас для диагностики инфекции в системе санэпиднадзора развернуты 111 лабораторий, включая лаборатории бюджетных учреждений здравоохранения.

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Комментарии (7)

VVSss
Т.е. весь план блокировки страны рассчитан грубо до 2030 годов. Когда уже вырастит полноценное поколение путинистов))) Клетка, но не золотая. За что Россия ты не любишь нас?
WuhanRockCafe
Пока травка подрастет, лошадка с голоду помрет. (с)
O-o!
Опять "дорожная карта"?
дЭбилизм форэва..
Корректора не имеем? Слову "план" мамка не научила? Зачем брать пример с наших феодалов, они тута работают, а тама живут!
Будешь ливать — оффни свет
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