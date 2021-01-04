Наученные «коронавирусным» опытом. Роспотребнадзор получит мобильные лаборатории и улучшенную логистику до 2028 года

Подписанное вице-премьером Михаилом Мишустиным распоряжение опубликовано на сайте правительства 4 января. План включает мероприятия по совершенствованию инфраструктуры и лабораторной базы, развитию научной базы, международного сотрудничества, кадрового потенциала, информатизации и цифровизации.

Правительство подготовило «дорожную карту» по развитию Роспотребнадзора на 2021–2028 годы с учетом опыта борьбы с коронавирусом. Служба санэпиднадзора получит мобильные лаборатории и аналитический центр, который займется составлением эпидемиологических прогнозов.

Согласно документу, в 2022–2025 годах Роспотребнадзор построит новые лаборатории высокого уровня биологической защиты, а в 2021–2027 годах организации, входящие в систему санэпиднадзора, обеспечат современным оборудованием, в том числе мобильными лабораториями для экспресс-диагностики.

Планируется повысить оперативность и мобильность при принятии противоэпидемических мер, для этого в 2021 году проанализируют и пересмотрят нормативно-правовую базу. Также «дорожная карта» предусматривает разработку и внедрение в 2021–2025 годах генно-инженерных технологических платформ, которые позволят быстро разрабатывать вакцины, и создание новых технологий получения антител — средств борьбы с лекарственной устойчивостью патогенов.

С распространением коронавируса Роспотребнадзор стал основным ведомством, регулирующим борьбу с этим заболеванием. Сейчас для диагностики инфекции в системе санэпиднадзора развернуты 111 лабораторий, включая лаборатории бюджетных учреждений здравоохранения.