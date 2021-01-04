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Охота за айфоном по Достоевскому. Петербуржца лишили гаджета под угрозой топора

Разбой с литературным акцентом произошёл в Приморском районе Петербурга. Айфон у прохожего отобрали с помощью топора.

Как стало известно «Фонтанке» 4 января, накануне около пяти утра на улице Школьной 24-летнего петербуржца встретили двое незнакомцев. Горожанину пригрозили ножом и топором и потребовали выкладывать все ценное. Мужчина отдал iPhone 11. Когда агрессоры скрылись, обратился в полицию. Ущерб он оценил в 67 тысяч рублей, также подробно описал налётчиков.

Одного из них полицейские нашли около семи вечера на улице Сестрорецкой. Отобранный гаджет оказался при нём. 28-летний безработный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и находился под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

«Полицией приняты все необходимые меры к розыску и задержанию соучастника преступления», — уточнили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

260681921
Все порадовали.И жертва с Айфоном,и грабители,
Дмитрий Миленин
страховка нужна при покупке..

это же дифицит
USSR_forever
около пяти утра? а чё людям не спится-то? =) нашли чела с телефоном? если IMEI есть, то проблемы найти чмошника нету =) хочется, чтобы побольше таких ушлёпков посадили, чтобы спокойнее по городу летом гулять - в сезон белых ночей.
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