Охота за айфоном по Достоевскому. Петербуржца лишили гаджета под угрозой топора

Разбой с литературным акцентом произошёл в Приморском районе Петербурга. Айфон у прохожего отобрали с помощью топора.



Как стало известно «Фонтанке» 4 января, накануне около пяти утра на улице Школьной 24-летнего петербуржца встретили двое незнакомцев. Горожанину пригрозили ножом и топором и потребовали выкладывать все ценное. Мужчина отдал iPhone 11. Когда агрессоры скрылись, обратился в полицию. Ущерб он оценил в 67 тысяч рублей, также подробно описал налётчиков.

Одного из них полицейские нашли около семи вечера на улице Сестрорецкой. Отобранный гаджет оказался при нём. 28-летний безработный неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и находился под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).