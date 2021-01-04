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Антициклон сделает начало недели в Петербурге морозным и бесснежным

Петербуржцев ждет морозный понедельник без осадков, из-за облаков, возможно, проглянет небо. Об этом 4 января сообщает ведущий специалист ООО «Центр Фобос» Михаил Леус.

«Синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться гребнем антициклона, усиливающегося с северо-востока. Он поспособствует появлению в облаках робких прояснений, а вероятность осадков будет минимальна», — прогнозирует специалист.

В городе ожидается небольшой морозец от -1 до -3 градусов Цельсия, в Ленобласти — от 0 до -5 градусов. Антициклон принесет ветер с северо-востока скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление вырастет до 772 мм ртутного столба, что, как отмечает синоптик, существенно выше нормы.

© Фонтанка.Ру

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