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В Псковской области из-за ледяного дождя остаются без света тысячи человек. О восстановительных работах губернатор докладывал Путину

Без электроэнергии в Псковской области после прошедшего накануне ледяного дождя и снегопада остаются около 6 тысяч человек. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту России Владимиру Путину 3 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

Всего, по его словам, непогода оставила без света более 20 тысяч человек. Окончательно её последствия будут устранены к вечеру завтрашнего дня, заверил глава региона. Энергетики обещают справиться быстрее.

К вечеру 3 января в Псковской области удалось восстановить электричество в 80% обесточенных домов, сообщили в пресс-службе «Россети Северо-Запада», а в южных и восточных районах снабжение возобновится «сегодня до конца дня».

«Специалисты компании "Россети Северо-Запад" круглосуточно ликвидируют последствия ледяного дождя и сильного снегопада в регионе. Сегодня на помощь энергетикам прибывают еще 15 бригад из других регионов», — говорится в заявлении компании.

За сутки энергетики подключили 812 поселений. Для временного подключения потребителей задействовано 83 дизельных генератора общей мощностью 3,9 МВт.

По данным Минэнерго, без электроснабжения 2 января оказалось около 1 тыс. населенных пунктов Опочецкого, Псковского, Печорского, Островского, Палкинского и Гдовского районов.

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Комментарии (4)

Skazochny
Вот Меркель дура, могла бы приехать в Гослар и проконтролировать уборку снега в горах, но нет, чем то непонятным занимается, а у нас сразу видно, вождь работает.
Павел Павлов
И что обнулённый?Отправился лично обрывы разглядывать?
kоt-obormot
И что путен? Лично выехал налаДИвать лЯктричество для электората?
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