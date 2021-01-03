Без электроэнергии в Псковской области после прошедшего накануне ледяного дождя и снегопада остаются около 6 тысяч человек. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту России Владимиру Путину 3 января, сообщили в пресс-службе Кремля.
Всего, по его словам, непогода оставила без света более 20 тысяч человек. Окончательно её последствия будут устранены к вечеру завтрашнего дня, заверил глава региона. Энергетики обещают справиться быстрее.
К вечеру 3 января в Псковской области удалось восстановить электричество в 80% обесточенных домов, сообщили в пресс-службе «Россети Северо-Запада», а в южных и восточных районах снабжение возобновится «сегодня до конца дня».
«Специалисты компании "Россети Северо-Запад" круглосуточно ликвидируют последствия ледяного дождя и сильного снегопада в регионе. Сегодня на помощь энергетикам прибывают еще 15 бригад из других регионов», — говорится в заявлении компании.
За сутки энергетики подключили 812 поселений. Для временного подключения потребителей задействовано 83 дизельных генератора общей мощностью 3,9 МВт.
По данным Минэнерго, без электроснабжения 2 января оказалось около 1 тыс. населенных пунктов Опочецкого, Псковского, Печорского, Островского, Палкинского и Гдовского районов.