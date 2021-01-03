Без электроэнергии в Псковской области после прошедшего накануне ледяного дождя и снегопада остаются около 6 тысяч человек. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников доложил президенту России Владимиру Путину 3 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

Всего, по его словам, непогода оставила без света более 20 тысяч человек. Окончательно её последствия будут устранены к вечеру завтрашнего дня, заверил глава региона. Энергетики обещают справиться быстрее.