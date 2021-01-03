Бары — без алкоголя, дома — без гостей. Норвегия ужесточает коронавирусные ограничения

Норвегия введет новые ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Они коснутся работы общепита и личной жизни граждан. Об этом 3 января сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Эрны Сольберг.
Власти заявили о росте случаев заболевания за последний месяц и признаках новой волны заражений COVID-19. Премьер-министр связала это с празднованием Рождества и Нового года и появлением более заразного варианта вируса, впервые выявленного в Великобритании. Чтобы взять ковид под контроль, норвежцы должны приостановить свою социальную жизнь на следующие две недели, сказала Сольберг.
Власти намерены ввести общенациональный запрет на подачу алкоголя в ресторанах и барах и запрет на приглашение гостей домой. Накануне также было объявлено о приостановке лекций в университетах до 18 января. Вне дома можно собираться группами не больше пяти человек.
Ранее Осло ввел обязательные тесты на COVID-19 для всех людей, прибывающих в Норвегию. Небольшие пограничные переходы были закрыты из-за возможности отсутствия возможности иметь центры тестирования на коронавирус, а на границе с Финляндией на севере будет больше военнослужащих.