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Бары — без алкоголя, дома — без гостей. Норвегия ужесточает коронавирусные ограничения

Норвегия введет новые ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Они коснутся работы общепита и личной жизни граждан. Об этом 3 января сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Эрны Сольберг.

Власти заявили о росте случаев заболевания за последний месяц и признаках новой волны заражений COVID-19. Премьер-министр связала это с празднованием Рождества и Нового года и появлением более заразного варианта вируса, впервые выявленного в Великобритании. Чтобы взять ковид под контроль, норвежцы должны приостановить свою социальную жизнь на следующие две недели, сказала Сольберг.

Власти намерены ввести общенациональный запрет на подачу алкоголя в ресторанах и барах и запрет на приглашение гостей домой. Накануне также было объявлено о приостановке лекций в университетах до 18 января. Вне дома можно собираться группами не больше пяти человек.

Ранее Осло ввел обязательные тесты на COVID-19 для всех людей, прибывающих в Норвегию. Небольшие пограничные переходы были закрыты из-за возможности отсутствия возможности иметь центры тестирования на коронавирус, а на границе с Финляндией на севере будет больше военнослужащих.

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Комментарии (1)

virusanet
ещё раз, тьфу на тебя, модератор.
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