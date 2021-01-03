Трагедией закончились похороны в индийском штате Уттар-Прадеш. Двадцать два человека погибли, некоторые получили ранения после того, как рухнула крыша крематория в городе Мураднагар, сообщает 3 января телеканал NDTV.

Крыша обрушилась из-за дождя, когда люди пришли на похороны. На данный момент известно о 22 умерших и 38 спасённых, спасательная операция продолжается. Несколько человек были госпитализированы.