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В Индии 22 человека погибли во время похорон

Трагедией закончились похороны в индийском штате Уттар-Прадеш. Двадцать два человека погибли, некоторые получили ранения после того, как рухнула крыша крематория в городе Мураднагар, сообщает 3 января телеканал NDTV.

Крыша обрушилась из-за дождя, когда люди пришли на похороны. На данный момент известно о 22 умерших и 38 спасённых, спасательная операция продолжается. Несколько человек были госпитализированы.

Президент Индии Рам Натх Ковинд и премьер Нарендра Моди выразили соболезнования семьям погибших. Им пообещали выдать по 200 тыс. рупий (чуть больше 200 тыс. рублей).

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Комментарии (1)

264883771
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
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