Трагедией закончились похороны в индийском штате Уттар-Прадеш. Двадцать два человека погибли, некоторые получили ранения после того, как рухнула крыша крематория в городе Мураднагар, сообщает 3 января телеканал NDTV.
Крыша обрушилась из-за дождя, когда люди пришли на похороны. На данный момент известно о 22 умерших и 38 спасённых, спасательная операция продолжается. Несколько человек были госпитализированы.
#Ghaziabad: 21 dead in roof collapse at Muradnagar cremation ground, PM Modi expresses condolences | Track today's latest news here: https://t.co/IDmDHL5rx3 pic.twitter.com/zHhMhl4FEq— Economic Times (@EconomicTimes) January 3, 2021
Президент Индии Рам Натх Ковинд и премьер Нарендра Моди выразили соболезнования семьям погибших. Им пообещали выдать по 200 тыс. рупий (чуть больше 200 тыс. рублей).