Иван Ургант покорил Италию новым шоу. «Ciao, 2020» там назвали легендарным «гипертрэшем»

Телеведущий Иван Ургант, который превратил последний в году выпуск своего вечернего шоу в новогодний концерт итальянской музыки 80-х, вызвал бурю восхищения в газетах и соцсетях Италии. В течение 53 минут в нём все говорят по-итальянски, а известные российские звезды поют свои обычные песни на языке Челентано.
Специальный выпуск программы «Вечерний Ургант» под названием «Ciao, 2020!» вышел в эфире «Первого канала» 30 декабря. Запись также появилась на YouTube, где уже собрала почти 4 млн просмотров. О русском феномене написали крупнейшие итальянские издания: Corriere della Sera, и La Stampa, и La Repubblica.
Издание Il Fatto Quotidiano назвало происходящее на экране «гипертрэшем» и поразилось смеси цветов в духе 40-летней давности, невероятному макияжу и атмосфере праздника. А в газете Il Messaggero отметили, что Ургант создал креативную жемчужину в стиле эпохи 1970–1980-х годов и вышел на международный уровень с красивым посылом к единению народов.
«Видео является частью давней русской традиции почитания наших Аль Бано и Ромина, «Рикки и Повери», Адриано Челентано и Тото Кутуньо», — отметили в La Repubblica.
«Мы греемся в лучах неожиданно вспыхнувшей славы. Я послал видео нескольким своим итальянским знакомым, а они ответили, что уже видели. Так я понял, что эта вещь происходит и без моего участия. Мне приятно, все присылают публикации», — рассказал ведущий 3 января ТАСС.