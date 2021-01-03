Иван Ургант покорил Италию новым шоу. «Ciao, 2020» там назвали легендарным «гипертрэшем»

Телеведущий Иван Ургант, который превратил последний в году выпуск своего вечернего шоу в новогодний концерт итальянской музыки 80-х, вызвал бурю восхищения в газетах и соцсетях Италии. В течение 53 минут в нём все говорят по-итальянски, а известные российские звезды поют свои обычные песни на языке Челентано.



Специальный выпуск программы «Вечерний Ургант» под названием «Ciao, 2020!» вышел в эфире «Первого канала» 30 декабря. Запись также появилась на YouTube, где уже собрала почти 4 млн просмотров. О русском феномене написали крупнейшие итальянские издания: Corriere della Sera, и La Stampa, и La Repubblica.