Петербуржец застал незнакомца за попыткой изнасилования. Принудительное сближение с дамой закончилось погоней

Житель Красносельского района Петербурга стал свидетелем непристойного поведения незнакомца в парадной своего дома. На его глазах неизвестный с применением силы пытался склонить даму к интиму. Попытка принудительного сближения закончилась погоней.
Как стало известно «Фонтанке» 3 января, накануне в полицию обратился петербуржец, который заявил, что преследует мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину в парадной одного из домов на проспекте Маршала Жукова. Полицейские оперативно прибыли по указанному адресу, но в ходе осмотра прилегающей к месту предполагаемого преступления территории никого не нашли.
Позже заявитель пояснил, что около шести утра в подъезде своего дома стал свидетелем того, как неизвестный домогается незнакомой ему дамы. После его внезапного появления насильник попытался сбежать, но очевидец успел брызнуть в него газом из баллончика. Попытка догнать женского обидчика провалилась — тот скрылся в районе детской поликлиники.
Петербуржец смог запомнить некоторые приметы предполагаемого преступника. По его словам, это был мужчина, предположительно иностранец. Рост — 160–170 сантиметров, волосы густые. На нём был пуховик тёмного цвета и светлые джинсы. Проводится проверка.