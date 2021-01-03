Петербуржец застал незнакомца за попыткой изнасилования. Принудительное сближение с дамой закончилось погоней

Житель Красносельского района Петербурга стал свидетелем непристойного поведения незнакомца в парадной своего дома. На его глазах неизвестный с применением силы пытался склонить даму к интиму. Попытка принудительного сближения закончилась погоней.



Как стало известно «Фонтанке» 3 января, накануне в полицию обратился петербуржец, который заявил, что преследует мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину в парадной одного из домов на проспекте Маршала Жукова. Полицейские оперативно прибыли по указанному адресу, но в ходе осмотра прилегающей к месту предполагаемого преступления территории никого не нашли.