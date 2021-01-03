Глава МВД Сербии заявил о незаконной прослушке президента Вучича

Президента Сербии прослушивают, спецслужбы страны пытаются выяснить, кто за этим стоит. Об этом 3 января заявил глава МВД Сербии Александр Вулин, пишет местное издание Danas.

«Вучич сказал это не ради политического маркетинга, а потому, что это правда. Президент сказал правду, и мы должны подтвердить это», — сказал Вулин для TV Prva.



Детали министр раскрывать не стал, но отметил, что прослушка ведётся не для благих целей.

Также Вулин добавил, что за этим может стоять определенная организованная преступная группа.