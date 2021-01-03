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Папа римский принял отставку главы католической церкви в Белоруссии, которого не пускали в страну после высказывания о выборах

Папа римский Франциск принял отставку лидера белорусских католиков, архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича, попавшего под опалу президента Александра Лукашенко за отрицание чистоты прошедших выборов.

«Святейший отец принял отставку Тадеуша Кондрусевича, архиепископа Минско-Могилевского (Беларусь)», — сообщила 3 января служба печати Святого престола в воскресенье. Его место займёт епископ Пинской епархии Казимир Великоселец.

Кондрусевичу в воскресенье, 3 января, исполнилось 75 лет — возраст, в котором епископы должны подавать папе прошение об отставке.

Кондрусевич — гражданин Белоруссии, но в сентябре 2020 года ему отказали во въезде в страну из Польши, никак не мотивируя это. Позже Лукашенко обвинил главу Римско-католической церкви в Белоруссии в том, что он «ездил в Польшу и получал консультации, как разрушать страну». Выступая в эфире польского телевидения (католического канала TV Trwam), Кондрусевич оценил президентские выборы в стране 9 августа словом «нечестно». Призвал пустить в страну архиепископа и сам понтифик. Власти Белоруссии не стали препятствовать въезду 24 декабря, спустя два дня после того, как глава МИД республики Владимир Макей заявил о поручении Лукашенко найти выход из сложившейся ситуации, а Ватикан получил информацию об отсутствии препятствий для въезда.

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Комментарии (2)

Nationalverrater_2
Пастырь, кто ОДИН посмел в глаза колхозгестаповскому убийце Ироду сказать, что он - Ирод. Гоним за правду, как Христос.
killbeachtrash
Я зауважал католичество.
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