Морось сменится снегом. В Петербурге и Ленобласти похолодает

В Петербург приходит обещанное метеорологами похолодание. Температура воздуха 4 января опустится на несколько градусов.

По прогнозу Северо-Западного УГМС, в понедельник в Петербурге будет от -2 до -4 градусов Цельсия. При этом метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Днём 5 января пойдёт снег.

В Ленобласти ожидается от -1 до -6 градусов Цельсия. Где-то из-за туч выглянет солнце, местами пройдёт снег.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов ещё в конце 2020 года говорил о том, что с 3 января в городе начнётся понижение температуры.

