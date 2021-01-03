FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -3
73.88р90.79р
Что запрещено в праздникиЭто на Новый годПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Морось сменится снегом. В Петербурге и Ленобласти похолодает

В Петербург приходит обещанное метеорологами похолодание. Температура воздуха 4 января опустится на несколько градусов.

По прогнозу Северо-Западного УГМС, в понедельник в Петербурге будет от -2 до -4 градусов Цельсия. При этом метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Днём 5 января пойдёт снег.

В Ленобласти ожидается от -1 до -6 градусов Цельсия. Где-то из-за туч выглянет солнце, местами пройдёт снег.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов ещё в конце 2020 года говорил о том, что с 3 января в городе начнётся понижение температуры.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний